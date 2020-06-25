Что же происходит с нефтью?

Сырьевой рынок снова продает. Казалось бы, нефть только вошла в период относительной стабильности, но волатильность вновь расширяется, и для этого сегодня есть множество причин. Баррель Brent к вечеру четверга, 25 июня, остается под давлением и стоит $39,70, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

— Для черного золота в этот раз совпало сразу несколько минорных катализаторов. Каждый по отчетности рынок, может быть, и сумел бы спрятать за маской оптимизма, но в комплексе это сделать не удалось.

Первый и основной — это глобальное бегство от рисков: участники торгов продолжают наблюдать за показателями по численности новых заболеваний коронавирусом и видят совсем не то, что хотелось бы. Там, где, казалось бы, все давно успокоилось, появляются очаги активности, и инвесторы очень нервничают, опасаясь формирования второй волны пандемии. Вторая волна означала бы еще большее падение спроса на энергоносители, потому что при таком раскладе предприятия и бизнесы, помня имеющийся опыт, будут быстро остановлены. Сжатие экономик — это риск для нефти и цены на нее.

Второй негативный катализатор кроется в представленных накануне данных по запасам черного золота в США. Свежая статистика от Минэнерго отразила рост показателя запасов нефти на 1,4 млн баррелей против прогноза увеличения на 0,3 млн баррелей. Ранее и API показало цифры по коммерческим запасам, где запасы нефти расширились на 1,8 млн баррелей.

Третий момент, увенчивающий давление на сырьевые котировки — это новые попытки США поссориться с Китаем и активизировать очередной акт торговой войны. Это вынуждает игроков выйти из длинных позиций по нефти, потому что в случае осложнения геополитических отношений между гигантами спрос на сырье уменьшится.

На этом фоне попытки США нарастить добычу остаются как будто в тени и никого особенно не трогают. Глобальный картель тоже остается не у дел: очень сомнительно, что ОПЕК+ в данном случае что-то может сделать: все механизмы влияния на добычу и цены уже задействованы, других не придумано. В нефти явно растет волатильность, и быстро ее не снять, нужна смена конъюнктуры.

При таких вводных июль для нефти может быть активным, подвижным и очень эмоциональным. Баррель Brent может торговаться в пределах $35-45 — глобальным нефтепроизводителям очень важно, чтобы цена не уходила ниже $35, поскольку падает рентабельность добычи.