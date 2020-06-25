«Вырос спрос на инструменты для снижения рисков в зарубежных сделках»

Представители бизнеса, связанного с зарубежной торговлей, уже более трех месяцев работают в новых условиях. Вместе с бизнес-моделями компании меняют и свои подход к внешнеторговым сделкам, отмечает Татьяна Ивашкова, руководитель отдела документарных операций и торгового финансирования Райффайзенбанка:

– В Райффайзенбанке мы наблюдали небольшой спад деловой активности клиентов в апреле, во много обусловленный периодом нерабочих дней, но уже в мае объем валютных операций восстановился. В июне он показывает дальнейший рост. Некоторые клиенты даже в сложный период нашли возможность наращивать бизнес с партнерами за рубежом. Оживление проявляется и на китайском направлении, где были отменены многие ограничения, введенные в связи с пандемией

Вместе с тем, набор финансовых инструментов, которыми пользуются представители бизнеса, значительно изменился. Расскажу об основных направлениях трансформации торгового финансирования.

В условиях волатильности валютного курса, ограничений в связи с COVID-19 на первый план выходят инструменты, которые помогают компаниям снизить или избежать риски в зарубежных сделках.

Мы видим рост интереса среднего и крупного бизнеса к гарантиям возврата аванса. Прирост объемов по таким гарантиям составил в апреле 2020 года 57 % по сравнению с прошлым годом. Предоплата, хотя бы частичная, является распространенным условием договоров импорта сложного оборудования. Для поставщика это и источник финансирования, и гарантия серьезности намерений импортера. Для импортера предоплата – не только отвлечение денежных средств из оборота, но и источник риска. Поэтому для импортера важно застраховать свои риски.

Приведу пример: импортер заказал оборудование за рубежом. Поскольку оборудование было достаточно сложным и производилось специально для данного заказчика, производитель настоял на предоплате в размере 50% от стоимости контракта. Оборудование было произведено и даже частично ввезено в Россию, но из-за с пандемии существенно нарушались сроки окончательной поставки. Также в связи с резким ростом курса евро по отношению к рублю у импортера возросли издержки на приобретение иностранной валюты для окончательных расчетов. Проект, для которого ввозилось оборудование, оказался на грани рентабельности. В такой ситуации импортер решил предъявить требование по гарантии возврата аванса и отказаться от контракта. Однако поставщик, ссылаясь на то, что пандемия является форс-мажором, грозился подать в суд и «заморозить» платеж по гарантии.

В результате переговоров с участием банков с обеих сторон сторонам удалось договориться о взаимовыгодном решении: импортер согласился забрать товар и дать отсрочку в поставке, но получил существенные преференции (льготы по цене, бесплатный монтаж оборудования), что позволило ему покрыть значительную часть потерь, вызванных скачком валютного курса.

Подобных историй в условиях пандемии и ограничительных мер случалось много. Наличие гарантий возврата аванса – это не только финансовая защита импортера от непоставки товара, а еще и важный козырь в переговорах с иностранным поставщиком.

Аналогичный смысл в использовании аккредитивов – оплата не будет произведена, пока не предъявлены документы, подтверждающие поставку товара. Если поставка товара затягивается на небольшой период, импортер зачастую идет навстречу и вносит изменения в условия аккредитива. Если поставка затягивается на неопределенный срок, интересы импортера защищены: после истечения срока действия аккредитива денежные средства возвращаются покупателю, а обязательство прекращается. Поэтому спрос на аккредитивы в международных сделках остается высоким.

Распространенным инструментом для импортеров также традиционно является аккредитив с отсрочкой платежа. Отсрочка востребована не только у импортеров оборудования, но и у компаний, закупающих за рубежом товары народного потребления. В связи с ограничением торговли и снижением потребительского спроса, мы сталкиваемся с запросами об увеличении первоначально согласованной отсрочки платежа в аккредитивах. Клиенты не успевают реализовать продукцию в запланированные сроки и рассчитаться с поставщиком. Такая отсрочка обычно финансируется банком поставщика или покупателя. Поэтому при структурировании сделок торгового финансирования важно руководствоваться не только более дешевой ценой, но и надежностью партнеров. Крупнейшие европейские и китайские банки демонстрируют сейчас готовность идти навстречу нашему бизнесу, разумеется, если интересы импортера представляет надежный российский банк из числа системообразующих.

Еще один важный аспект в современных торговых международных сделках – страхование валютного риска. В случае неблагоприятного движения курса компания жертвует своей рентабельностью и финансовой безопасностью. Сегодня хеджирование становится стандартом любой международной сделки. Компании все активней используют такие инструменты, как форвард и опцион.

В случае форварда компания-импортер договаривается с банком о покупке валюты на определенную дату по фиксированному курсу. Опцион предполагает фиксацию максимальной стоимости доллара на определенную дату. Но сделка по покупке валюты здесь не обязательна — это опция.

Но инструментарий хеджирования намного шире, чем обычный форвард и опцион. Для каждой рыночной ситуации и каждой компании есть подходящий инструмент или комбинация инструментов для снижения валютного риска. Любая сделка может быть заключена как расчетная, то есть банк и компания рассчитываются курсовой разницей.

Важным аспектом в текущей ситуации является соблюдение импортерами и экспортерами требований валютного контроля. Риск несвоевременной поставки товара может привести к штрафам со стороны контролирующих органов за нарушения валютного законодательства. Сумма такого штрафа может быть равна сумме поставки. Даже если партнеры своевременно изменили контракт в связи со сложной рыночной ситуацией, к штрафам иногда приводят ошибки в документах валютного контроля. Сейчас банк становится не только агентом валютного контроля для клиента, но и консультантом, который вовремя даст совет, как избежать нарушений.

Трансформация в линейке продуктов документарного бизнеса, рост спроса на инструменты хеджирования, внимание к услуге валютного контроля – все это свидетельствует о том, что компании готовы к гибким и оперативным решениям, правильно оценивают риски и владеют необходимыми знаниями. Это дает нам повод ожидать, что восстановление бизнеса после снятия всех ограничений будет быстрым.