Повышение НДФЛ — для многих спорная идея

С января 2021 года ставка НДФЛ будет повышена с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год, объявил президент России Владимир Путин. Повышенная ставка будет применяться к сумме сверх 5 млн руб. Это даст бюджету дополнительные 60 млрд руб. ежегодно, деньги будут «окрашены» в бюджете и пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями, сказал Путин. В России, как и в большинстве других стран, богатых не любят. И общество в целом поддержит данную инициативу, добавит президенту голосов на голосовании по поправкам, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- Однако, на мой взгляд, идея спорная. Пять миллионов рублей не такая большая сумма. Например, хорошая квартира в Москве это миллион долларов или семьдесят миллионов рублей. То есть, чтобы на нее заработать нужно 14 лет. Мое мнение, что основные налоги должны платить не граждане, а приватизированные предприятия, то есть корпоративный сектор. Двадцать лет назад, во времена РАО «ЕЭС России» и «Связьинвеста» это называлось перекрестным субсидированием.

В рамках антикризисной стратегии следовало бы снизить ставку НДФЛ до 10% и отменить недавно введенный налог на депозиты в банках. Правильно было бы отменить выплату НДФЛ и с дивидендов по акциям. Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли компании, то есть после уплаты всех налогов. Конечно, в большинстве стран мира существует прогрессивная шкала НДФЛ. Однако было бы правильно говорить о формировании национальной модели экономики России, отличительной чертой которой была бы плоская шкала НДФЛ.