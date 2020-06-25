«Фридом Финанс»: Вторая волна эпидемии сдерживает оптимизм

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:



Фондовые индексы США 24 июня продемонстрировали самое сильное падение за две недели. Инвесторов обеспокоил рост заболеваемости коронавирусом во многих американских штатах, что способно замедлить восстановление экономики. S&P500 снизился на 2,59%, до 3050 пунктов. В минусе завершили день все 11 секторов, входящих в индекс. Возглавили падение энергетические, финансовые и промышленные компании. Негативно рынок воспринял и планы США ввести новые экспортные тарифы на европейские товары объемом $3,1 млрд.



Мировые фондовые площадки сегодня показывают смешанную динамику под давлением продолжающейся пандемии. В США продолжается распространение вируса, что создает риски возобновления режима карантина и откладывает нормализацию экономической активности. Apple приостанавливает работу магазинов в Хьюстоне, Disney отложила открытие парков аттракционов в Калифорнии до 17 июля.



Инвесторов также нервирует обострение торговых отношений между США и ЕС. Европейские власти предупредили о негативных последствиях для экономических отношений планируемых американскими чиновниками тарифов объемом в $3,1 млрд. Причиной конфликта стали разногласия между США и ЕС из-за субсидирования авиакомпаний Boeing и Airbus.



Азиатские фондовые индексы торгуются в минусе, отыгрывая падение в США накануне. Японский Nikkei теряет более 1,2%. Китайские площадки сегодня закрыты из-за праздника. Фондовые площадки Европы выглядят нейтрально. Слабость на открытии была отыграна после новостей о возможной помощи ЕЦБ регуляторам государств, не входящих в еврозону, и прогрессе в принятии плана господдержки для Lufthansa объемом $10 млрд.



Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опустилась к 0,67%. Августовский фьючерс на Brent снизился до $40 за баррель. Золото торгуется выше $1760 за унцию. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится ниже 3050 пунктов.



Из макростатистики сегодня в фокусе майские данные по заказам на товары длительного пользования и итоговая оценка ВВП за первый квартал. Консенсус предполагает рост объема заказов на товары длительного пользования, что подтвердит восстановление инвестиционной активности после провала в апреле на фоне выхода экономики из локдауна. Финальная оценка ВВП, как ожидается, подтвердит спад экономики за первые три месяца 2020-го на 5%.



После закрытия результаты представит производитель спортивной одежды Nike. Как и другие представители сектора, компания прогнозирует падение выручки, так как на текущий квартал пришелся пик пандемии и многие магазины были закрыты. При этом развитие цифровых каналов продаж могло сгладить негативные последствия локдауна.



Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 12 из 100. Показатель все меньше отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии коронавируса для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.



Технически S&P500 вновь проходит проверку на прочность, тестируя значимый уровень — 200-дневную среднюю в районе 3015 пунктов. Пока индекс остается выше, но тревогу вызывают слабые значения показателей момента. Индикатор RSI опустился ниже нейтральной отметки 50, индикатор MACD остается в минусе. Все это свидетельствует о сохраняющейся неопределенности и хрупкости роста. Рынок с высокой вероятностью оставил позади мартовские минимумы и избавился от последующей перекупленности начала июня, но противоречивые сигналы пока скорее указывают на вероятность периода консолидации, чем на развитие нового ралли.