Чем опасен новый закон о категоризации инвесторов

ГК «ФИНАМ» при поддержке портала Finversia.ru провела онлайн-встречу «Инвестиционного клуба», посвященную законопроекту о категоризации инвесторов. Главным героем мероприятия выступил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, также в дискуссии приняли участие частные инвесторы и экспертного сообщества. В ходе встречи представители финансового бизнеса заявили, что законопроект необоснованно ограничивает инвестиционные возможности россиян, в связи с чем требует доработки.

Основные споры вокруг центральной темы встречи — законопроекта о категоризации инвесторов — ведутся в связи с планами регулятора существенно ограничить возможности розничных инвесторов на фондовом рынке. Формально — в целях защиты их интересов. В частности, неквалифицированные инвесторы, к которым будет отнесено большинство участников, будут ограничены в доступе к торговле иностранными ценным бумагам через российских брокеров.

В первом чтении законопроект был принят в конце мая 2019 года, окончательное утверждение запланировано на текущую весеннюю сессию, а вступление изменений в силу должно последовать уже в апреле 2022 года. Глава комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков убежден в том, что государство должно защитить неквалифицированных инвесторов, которые зачастую действуют безрассудно, веря обещаниям повышенной доходности. Однако профучастники и финансовые эксперты считают, что принятие закона о категоризации в текущих формулировках приведет к оттоку инвесторов на зарубежные площадки и в итоге негативно повлияет на отечественный фондовый рынок.

Законопроект существует как некая вещь в себе, которая появилась из ниоткуда без какого-либо социального запроса, утверждает президент ГК «ФИНАМ» Владислав Кочетков: «Очевидно, что законопроект вреден для бизнеса. Последствия его принятия не смоделированы ни ЦБ РФ, ни законодателями. При этом брокеры пытались просчитывать последствия, проводили опросы». Г-н Кочетков уверен, что инвесторов нужно защищать не от рынка, а от недобросовестных практик. Эксперт выступил против регуляторного арбитража, когда парадоксальным образом неквалифицированный инвестор не может купить опцион или иностранную акцию, но может купить полис ИСЖ, из них же и состоящий.

Документ уже является результатом очень больших компромиссов, однако навредит рынку, если не будут учтены три основных замечания, полагает президент НАУФОР Алексей Тимофеев: «Освободить от тестирования ценные бумаги, торгуемые на бирже. Отменить ограничения на сумму сделки при осуществление последнего слова клиента. Отказаться от ужесточения правил доступа неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам, торгуемым на российском рынке».

Стоп-фактором для входа на рынок новых участников может стать тестирование неквалифицированных инвесторов, считает президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий: «Мы хотели бы, чтобы это тестирование было достаточно простым, приближенным к европейскому. Наша главная задача — чтобы это тестирование было понятным, чтобы не требовало знаний формулировок законов, чтобы было нацелено на понимание инвесторами своих рисков. Сейчас мы тестирование подготовили и отправили в ЦБ».

Анатолий Гавриленко, председатель экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России и основатель ГК «АЛОР», считает, что законопроект о категоризации должен отвечать трем целям: «Первая — чтобы никто ни в коем случае не ушел с российского рынка, вторая — чтобы молодежь, которую мы сегодня грамотно учим, выбирала именно российский рынок, и третья — законопроект не должен мешать приходу новых инвесторов на рынок».