«Ростелеком» в Иркутской области для сдачи ЕГЭ обеспечил видеонаблюдением более тысячи аудиторий

Видеокамерами будут оборудованы 1083 помещения в пунктах проведения ЕГЭ и в региональном центре обработки информации, что на 2,5% больше, чем годом ранее, сообщают в пресс-службе компании.

В каждую аудиторию устанавливается по 2 камеры видеонаблюдения. Они монтируются таким образом, чтобы в обзор попадали участники экзаменов, номера рабочих мест, организаторы в аудитории, процесс печати электронных материалов. В 2020 году «Ростелеком» для проекта закупил новые купольные IP-камеры с микрофоном.

В этом году монтаж и наладка видеонаблюдения проводились в соответствии с мерами безопасности, которые сотрудники компании предпринимали в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, подключать камеры во многих школах было проще из-за того, что дети перешли на дистанционное обучение и работать можно было в дневное время. Также из-за сдвига экзаменов изменились сроки установки видеонаблюдения.

«Эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, изменила традиционное расписание выпускных экзаменов: переносились и сдвигались сроки их проведения. Но прозрачность ЕГЭ не вызывает волнения, так как "Ростелеком" не первый год обеспечивает видеонаблюдением процесс сдачи итоговых тестов, гарантируя тем самым точность и достоверность результатов для выпускников», — отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Видеонаблюдение за проведением ЕГЭ — один из инфраструктурных проектов «Ростелекома», который компания ведет с 2014 года. За время существования проекта компания усовершенствовала в том числе защиту от хакерских и вирусных атак. Прямую трансляцию из аудиторий можно будет смотреть на портале smotriege.ru.