Опытный самолет МС-21-300 вернулся на аэродром «Раменское» после покраски на «Спектр-Авиа»

Самолет оснащён пассажирским салоном с максимальной вместимостью – 211 кресел экономического класса, сообщают в пресс-службе госкорпорации «Иркут».

Особенность салона – увеличенная ширина кресел и минимальная ширина прохода. Максимально плотная компоновка выбрана для проведения на этой машине сертификационных испытаний пассажирской кабины, в том числе – на аварийное покидание самолёта.

В настоящее время в салоне установлено 172 пассажирских кресла, контрольно-измерительная аппаратура и рабочие места инженеров-испытателей. Перед проведением испытаний пассажирской кабины будет проведён демонтаж испытательного оборудования и установлены недостающие до полной компоновки кресла.

Преимущество самолета МС-21 – самый широкий в своем классе фюзеляж. Это позволяет заказчикам выбирать компоновку с увеличенным проходом или с более комфортными креслами. В частности, максимально плотная компоновка салона МС-21-300 рассчитана, в первую очередь, на авиакомпании-лоукостеры.