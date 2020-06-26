В Иркутской области ликвидировали девять лесных пожаров

Общая площадь потушенных пожаров составила 42,6 га, сообщают в областной администрации.

Потушено одно вновь обнаруженное возгорание в Тайшетском районе. Также ликвидировано восемь ранее зарегистрированных пожара: два – в Усть-Кутском районе, по одному – в Качугском, Ольхонском, Киренском, Усть-Илимском, Нижнеилимском и Чунском районах.

Локализовать 25 июня удалось два вновь зарегистрированных возгорания – в Братском и Тайшетском районах. Общая площадь этих возгораний – 13,5 га, из которых 3,5 га, покрытые лесом.

Действовавшими оставались 19 пожаров. Из вновь обнаруженных: четыре – в Усть-Илимском районе, по два – в Усть-Кутском и Тайшетском районах, по одному – в Усть-Удинском, Катангском и Чунском районах. Из ранее зарегистрированных: три – в Катангском районе, два – в Усть-Кутском, по одному – в Боханском, Жигаловском и Усть-Илимском районах. Общая площадь действующих очагов – 904,5 га, в том числе 892,8 га, покрытые лесом.

15 пожаров зарегистрировано на арендованных участках, столько же – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в трех случаях. Причиной 27 пожаров считаются грозы.