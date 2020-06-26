En+ Group и Ассоциация «Большая Байкальская Тропа» благоустроят самый посещаемый участок тропы на Байкале

Компания En+ Group и Ассоциация «Большая Байкальская Тропа» приступили к благоустройству пешеходной тропы, расположенной по берегу Байкала от поселка Листвянка до поселка Большое Голоустное. Там появится система навигации, информационные стенды и туристические стоянки с костровыми местами. Работы на участке протяженностью 54 километра будут завершены к сентябрю, сообщают в пресс-службе En+ Group.

Объем работ по благоустройству тропы был определен по итогам разведки, которая прошла в июне. Специалисты обозначили места для стоянок волонтерских лагерей, отметили проблемные участки, где необходима реконструкция и расширение полотна тропы, а также замена старых переходок (мостов) через ручьи. В пяти километрах севернее мыса Большой Кадильный будет проведено укрепление осыпного участка тропы и расширение части тропы в сторону Большого Голоустного. Работы осложнены тем, что здесь необходимо построить специальную конструкцию, сдерживающую расширяющуюся осыпь. В 2018 году на этом участке были проведены предварительные работы, теперь будет закончено укрепление склона.

Участники проекта определили места установки 10 стендов и 50 указателей, а также зоны туристских стоянок с костровыми местами.

Кроме специалистов ББТ к этой работе привлечены опытные гиды-интерпретаторы, специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и архитектурное бюро. Специалисты разместят на новых информационных стендах сведения об исторических, геоморфологических и других особенностях местности, а также карту и правила поведения на территории национального парка, помогающие сохранить природу. На указатели нанесут километраж до ближайшего населенного пункта, а также развилки тропы.

При обустройстве инфраструктуры для экотуризма запланирована организация 2 туристических стоянок с костровыми местами в пади Емельяниха и на мысе Соболев. Падь Емельяниха выбрана как удобная площадка с выходом к воде для остановки на отдых всех, кто идет по южной части тропы. На мысе Соболев - ровная площадка с красивым пейзажем: на ней часто находят место для ночлега туристы, идущие от Большого Голоустного в Большие Коты или обратно.

Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group

«Мы гордимся тем, что наша совместная работа с ББТ длится уже девятый год. Наши отношения – наглядный пример продуктивного сотрудничества бизнеса и некоммерческой организации. Экологический туризм – это перспективное направление, которое необходимо развивать сообща. Это и тропы, и зоны для отдыха, и места для остановок туристов, и познавательные программы – тут возможен только комплексный подход. Мы верим в то, что правильно организованная инфраструктура позволит снизить влияние на экосистему Байкала и будет способствовать развитию бережного и ответственного отношения туристов к природе».

Елена Чубакова, президента Ассоциации «Большая Байкальская Тропа»:

«Наша организация системно работает по нескольким направлениям: сохранение природы, развитие эковолонтерства, экообразование, развитие экотуризма, передача опыта в другие регионы. Все эти направления много лет развивались при поддержке компании En+ Group. В этом году у нас новый формат сотрудничества – это не просто поддержка текущей деятельности организации, а работа в рамках комплексного проекта по инфраструктурному наполнению самой посещаемой экологической тропы на Байкале. Мы ценим многолетнюю непрерывную дружбу и очень ответственно относимся к сотрудничеству с компанией».