Иркутская область может еще не скоро перейти к следующим этапам снятия ограничений

25 июня в Иркутской области подтверждены 227 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 6635. Суточные темпы прироста в регионе не снижаются и составляют 3,5%. Для перехода ко второму и третьему этапу снятия ограничений этот показательно должен сократиться втрое.

Госпитализированы в регионе 3898 человек, из них 227 за последние сутки. Выздоровели 2654 человека, 118 за последние сутки.

Всего за период эпидемии скончались 83 человека, пять за последние сутки: 37 (+2) от COVID-19, 46 (+3) от заболеваний, не связанных с вирусом.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных вчера заявил, что федеральная служба ведомства ввела еще один индикатор контроля за ситуацией по коронавирусу – это среднесуточный показатель темпов роста за календарную неделю. При переходе на первый этап снятия ограничений темпы роста не должны превышать 2%. При переходе ко второму и третьему этапам данный показатель не должен превышать 1%. На сегодняшний день этот показатель в Иркутской области составляет выше 3%.

Таким образом, пока у Иркутской области мало шансов перейти к следующим этапам снятия ограничений. Для этого необходимо сократить втрое количество новых случаев коронавируса, с 3% до 1%. Вместо 200 заболевших должно быть не более 70. В текущих условиях это кажется маловероятным, если власти не изменят подход к индикаторам.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией вчера в регионе перенесли старт летней оздоровительной кампании на 10 июля. При этом дату открытия объектов туристической сферы – 3 июля – пока оставили неизменной.