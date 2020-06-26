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Иркутская область может еще не скоро перейти к следующим этапам снятия ограничений

26 июня 2020

25 июня в Иркутской области подтверждены 227 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 6635. Суточные темпы прироста в регионе не снижаются и составляют 3,5%. Для перехода ко второму и третьему этапу снятия ограничений этот показательно должен сократиться втрое.

Госпитализированы в регионе 3898 человек, из них 227 за последние сутки. Выздоровели 2654 человека, 118 за последние сутки. 

Всего за период эпидемии скончались 83 человека, пять за последние сутки: 37 (+2) от COVID-19, 46 (+3) от заболеваний, не связанных с вирусом.

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных вчера заявил, что федеральная служба ведомства ввела еще один индикатор контроля за ситуацией по коронавирусу – это среднесуточный показатель темпов роста за календарную неделю. При переходе на первый этап снятия ограничений темпы роста не должны превышать 2%. При переходе ко второму и третьему этапам данный показатель не должен превышать 1%. На сегодняшний день этот показатель в Иркутской области составляет выше 3%.

Таким образом, пока у Иркутской области мало шансов перейти к следующим этапам снятия ограничений. Для этого необходимо сократить  втрое количество новых случаев коронавируса, с 3% до 1%.  Вместо 200 заболевших должно быть не более 70. В текущих условиях это кажется маловероятным, если власти не изменят подход к индикаторам.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией вчера  в регионе перенесли старт летней оздоровительной кампании на 10 июля. При этом дату открытия объектов туристической сферы  – 3 июля – пока оставили неизменной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Иркутская область может еще не скоро перейти к следующим этапам снятия ограничений
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