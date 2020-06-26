В Иркутске мужчину ударило током во время рыбалки

От удара мужчина получил тяжёлые ранения. Его увезли на скорой помощи. Также пострадала его собака.
«Иркутская электросетевая компания» напоминает, что поражение током происходит не только при соприкосновении удилища с высоковольтной линией, но даже при приближении к ней.
Это произошло сегодня утром у Ангары под плотиной ГЭС. Мужчина с собакой направлялся к воде. По словам очевидцев, в руках у него была разложенная удочка. С ней он шёл рядом с высоковольтными проводами. Возможно это и стало причиной разряда током. У реки находится знак, который предупреждает рыбаков о такой опасности.