Изобретательская активность в Иркутской области снижается

В 2018 году в расчете на 10 тыс. жителей было подано 0,65 патентных заявки на изобретения (в 2010 году – 1,06), сообщает Иркутскстат.

По этому показателю Приангарье занимает 5-е место в Сибирском федеральном округе, уступая Томской области (2,79 заявки на 10 тыс. человек), Новосибирской (1,64), Красноярскому краю (1,59) и Омской области (1,11).

Условия для научно-исследовательской деятельности не самые благоприятные. За 8 лет почти вдвое сократился удельный вес в ВРП региона внутренних затрат на исследования и разработки (с 0,64% до 0,34%). Инновационно активными были 8,7% организаций Приангарья (в целом по России – 12,8%, в Сибирском федеральном округе – 9,9%).