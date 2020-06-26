Онлайн-доставка на аутсорсинге. Региональных ритейлеров ждут на «СберМаркете»

Пандемия коронавируса резко подстегнула спрос на онлайн-доставку. Такой формат оказался крайне удобным для покупателей во время самоизоляции, а ритейлерам помог поддержать бизнес. Сохранятся ли новые онлайн-привычки после эпидемии? Как организовать сервис онлайн-доставки в компании «с нуля»? Чем поможет бизнесу федеральная сеть «СберМаркет»? Руководители подразделений Байкальского банка Сбербанка рассказали об этом на онлайн-пресс-конференции.

От Калининграда до Иркутска

Федеральная сеть доставки продуктов СберМаркет , входящая в экосистему Сбербанка, сегодня работает в 75 городах России – от Калининграда до Иркутска, сообщила Юлия Кальвина, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

– Мы рассчитываем, что в течение года сеть доставки заработает во всех крупных городах, где работает Байкальский банк Сбербанка, – клиенты смогут получать этот сервис в Якутске, Чите, Улан-Удэ. Мы работаем над этим вопросом.

Больше, чем доставка

Часто СберМаркет сравнивают с обычной доставкой еды.

– Это не совсем правильно, – отмечает Юлия Кальвина. – Потому что это больше, чем простая доставка. В сервисе реализована функция личного помощника, который приезжает вместо вас в супермаркет, выбирает самые свежие фрукты и овощи, любые другие товары и вовремя привозит их к вам домой. Он всегда помогает с подбором, если товара нет в наличии, свяжется с вами удобным способом, уточнит, чем его можно заменить. Еще один важный момент в СберМаркете – герметичная упаковка, ей уделяют особое внимание. Это очень востребованная история, важная для клиентов, особенно сейчас.

Юлия Кальвина, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров

Онлайн-привычки после пандемии останутся

Обороты сервиса СберМаркет серьезно увеличились на фоне введения режима всеобщей самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19. Иркутск не стал исключением, был всплеск заказов и в нашем городе, подтвердила Юлия Кальвина.

– Бесконтактная доставка до двери квартиры для многих клиентов оказалась важной опцией в период самоизоляции. Я уверена, что если даже пандемия пройдет, то привычка заказывать продукты через СберМаркет останется. Ведь для многих важно экономить не только деньги за счет скидок, которые предоставляются в приложении, но и самое ценное – время. В среднем семья тратит на покупку продуктов 3-4 часа в неделю. Согласитесь, лучше это время провести с семьей, а не стоять в очередях.

Местным ритейлерам – «зеленый свет»

Сегодня сервис серьезно работает над расширением не только географии, но и состава участников. Если при запуске в январе в Иркутске СберМаркет сотрудничал с федеральной сетью МЕТРО Cash and Carry, а затем к сервису присоединилась «Лента», то сейчас ведутся активные переговоры с региональными ритейлерами.

– Мы надеемся, что они присоединятся и предоставят клиентам возможность пользоваться сервисом. Это важно, учитывая, что региональные ритейлеры в Сибири занимают весомую долю на рынке, ведь федеральные сети у нас не так активно представлены, как на западе страны, – подчеркнула Юлия Кальвина.

Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, рассказала, чем сервис СберМаркет может быть полезен региональным ритейлерам.

Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров.

– Во-первых, услуга доставки продуктов, готовой еды и чего бы ни было – дорогая и трудоемкая история для бизнеса, – пояснила она. – Необходимо нанять курьеров, организовать бесперебойную работу онлайн-магазина и прохождение платежей, обеспечить гарантированную доставку товара до клиента, сделать так, чтобы всё работало как часы, на высоком профессиональном уровне. Это очень большая и серьёзная работа, которую проще доверить профессионалам, чтобы сосредоточиться на своём основном бизнесе.

Практика во время пандемии показала, что в течение месяца самостоятельно организовать «с нуля» сервис онлайн-доставки региональным ритейлерам, которые раньше этим не занимались, довольно трудно. Недешево это и по затратам.

– Во-вторых, при подключении региональных ритейлеров к сервису федеральной доставки повышается узнаваемость бренда, – отметила Оксана Лобова. – В наш туристический регион приезжает много людей из западной части страны, для них СберМаркет – та платформа, которую они знают. Они уверены, что в приложении представлены только проверенные поставщики, им гарантируется, что привезут качественный и свежий товар. Безусловно, когда региональные ритейлеры подключаются к СберМаркету , это повышает узнаваемость бренда. Это еще одно преимущество, которым мы предлагаем воспользоваться региональным игрокам.