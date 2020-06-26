Прокуратура Иркутска закрыла интернет-магазины, на которых продавались футбольные формы с маркировкой известных брендов

Меры позволили выявить 5 интернет-ресурсов, на которых размещалась предложения о покупке профессиональной футбольной формы известных футбольных клубов разных стран, сообщают в прокуратуре.

На футбольной атрибутике размещались товарные знаки известных брендов «ADIDAS» и «NIKE». При этом, информация о наличии согласия правообладателей на использование знаков отсутствовала.

По результатам подготовлены заключения, согласно которым использованные на предлагаемой продукции товарные знаки брендов, сходны до степени смешения.