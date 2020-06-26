В мае рост цен резко сократился

В мае 2020 вектор Дефлятора Ромир разошелся с официальным показателем инфляции Росстата: индекс показал падение -0,13%, а инфляция – рост на 0,27%.

Годовые значения этих показателей, то есть накопленные с января по май, равняются 2,1% и 2,4% соответственно.

Показатель официальной инфляции в мае продолжил положительную тенденцию семи прошлых месяцев и по расчётам Росстата получил значение в 0,27%. По данным скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, Дефлятор в мае повел себя противоположно вектору инфляции и сократился на 0,13% по сравнению с апрелем.

По результатам подсчета дефлятора наблюдается небольшое снижение цен по сравнению с прошлым месяцем, что и привело к снижению индекса. В то же время, значение инфляции составило +0,27%, что сигнализирует об умеренном росте цен по сравнению с прошлым месяцем.

Годовые значения Дефлятора и инфляции, то есть накопленные за период с января по май, составили 2,1% и 2,4% соответственно. Разница между дефлятором и инфляцией обусловлена противоположной динамикой в прошлом месяце. Если мы посмотрим на динамику показателей за два месяца в сумме, то увидим, что они совершенно не отличаются.

Динамику индекса дефлятора определяли, в первую очередь, цены на товары, которые сократились на 0,39% на фоне роста в 3,18% в апреле. Цены на ЖКХ по-прежнему стабильны (0,03%), как и цены на бензин (0,00%). Судя по динамике индексов можно говорить о том, что импульс роста цен, вызванный резкий скачком курса валют, практически исчерпал себя, а темпы роста цен начинают стабилизироваться.