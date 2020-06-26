В Иркутской области разработают законопроект о добровольчестве

В документе будет прописан механизм взаимодействия с добровольческими организациями в вопросах профилактики и тушения лесных пожаров, участия в других сферах деятельности волонтерского движения, сообщают в областной администрации.

Исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев поручил подготовить законопроект до 1 сентября и приступить к его прохождению через комитеты областного парламента.

– Нужно понимать, какое финансирование этого закона мы будем закладывать на 2021 год. Поэтому предварительный доклад по этому вопросу должен быть 1 июля. Нужно привлечь МЧС, а также посмотреть, какая практика есть в других субъектах России, – поставил задачу глава региона перед разработчиками законопроекта.

Рабочая группа по подготовке законопроекта учитывает предложения, прозвучавшие от добровольцев, то, какую помощь и в чем они готовы оказывать, и какие формы поддержки им необходимы.

На совещании по исполнению поручений, прозвучавших в Послании врио губернатора, также обсуждался вопрос разработки дорожной карты по снижению числа незаконных рубок древесины. Глава региона остался недоволен сроками исполнения поручения.

– Это ключевой документ по решению одной из самых наболевших проблем Иркутской области. Еще раз рекомендую министерству лесного комплекса учесть все замечания и максимально ускорить сроки. План по предотвращению незаконных рубок в 2020 году никому не нужен за три месяца до окончания года. Он должен быть готов в ближайшее время. Мероприятия дорожной карты не должны ограничиваться текущим годом, тем более, что полгода уже прошло. Нас интересует как минимум трехлетний период с указанием целевых показателей, главный из которых – процент ежегодного снижения незаконных рубок, – потребовал врио губернатора.