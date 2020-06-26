Клиенты «Росгосстрах Жизнь» в Иркутской области увеличили траты на страхование жизни, несмотря на режим самоизоляции

Количество договоров инвестиционного страхования жизни в январе-мае 2020 года, составило 35% от числа договоров, заключенных в течение всего 2019 года. При этом средний чек за январь-май превысил средний чек по итогам всего 2019 года на 46%, сообщают в пресс-службе организации.

Общее число договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни, заключенных клиентами СК «Росгосстрах Жизнь» (входит в финансовую группу банка «Открытие») в Иркутской области области в первые пять месяцев 2020 года, составило 37% от числа договоров, заключенных в течение всего 2019 года. Объем страховых взносов по договорам ИСЖ и НСЖ в январе-мае составил 53% от объема взносов во всем 2019 году.

Большая часть полисов НСЖ и ИСЖ «Росгосстрах Жизнь» продается через розничную сеть банка «Открытие».

Количество договоров ИСЖ в январе-мае составило 35% от числа договоров, заключенных в целом за 2019 год. Средний чек в январе-мае составил 184 тыс. руб. и превысил средний чек по итогам всего 2019 года на 46%.

Количество новых договоров НСЖ в январе-мае 2020 года составило 46% от числа договоров, заключенных в течение 2019 года. Средний чек составил 157 тыс. руб. против 113 тыс. руб. по итогам 2019 года (+39%).

«В условиях непростой экономической ситуации и неопределенности на рынке труда людям приходится серьезнее задумываться о своих финансовых перспективах и о финансовых перспективах членов своих семей. Наши клиенты стараются как правило диверсифицировать свой портфель инвестиций, формируют накопления с помощью не только банковских вкладов, но и продуктов инвестиционно-накопительного страхования», — говорит член правления, первый заместитель генерального директора, директор партнерских продаж СК «Росгосстрах Жизнь» Максим Пушкарев.