Новости

В Саянске перед судом предстанет должностное лицо за получение взятки от директора школы

26 июня 2020

По версии следствия, начальник управления образования администрации Саянска получил взятку размере 270 тыс. рублей.

Как сообщают в прокуратуре, обвиняемая, используя организационно-распорядительные полномочия в отношении руководителей образовательных учреждений города, за покровительство по службе получила незаконное денежное вознаграждение от директора одной из школ. Сумма взятки составила свыше 270 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Иркутская область может еще не скоро перейти к следующим этапам снятия ограничений
Кинотеатры могут открыть в середине июля
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании