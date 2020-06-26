В Саянске перед судом предстанет должностное лицо за получение взятки от директора школы

По версии следствия, начальник управления образования администрации Саянска получил взятку размере 270 тыс. рублей.

Как сообщают в прокуратуре, обвиняемая, используя организационно-распорядительные полномочия в отношении руководителей образовательных учреждений города, за покровительство по службе получила незаконное денежное вознаграждение от директора одной из школ. Сумма взятки составила свыше 270 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.