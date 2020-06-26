Участок улицы Шевцова в Иркутске закроют для проезда на один день

С 7:00 до 23:00 27 июня будет закрыт для проезда участок улицы Шевцова от улицы Сурнова до улицы Рабочего Штаба. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях теплоснабжения, сообщают в городской администрации.
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Участок улицы Шевцова в Иркутске закроют для проезда на один день26 июня 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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