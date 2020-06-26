Как найти работу студенту в Иркутске. Советы экспертов hh.ru

За первое полугодие 2020 года число вакансий для тех, кто только начинает свою профессиональную карьеру составило около 5% от общего числа предложений на hh.ru в Иркутске, сообщают в сервисе.

- Как правило, иркутские работодатели чаще всего предлагают молодым специалистам работу в профессиональной сфере «Продажи» - это 30% от общего числа вакансий для этой категории соискателей, - отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова. – Компании приглашают менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, кассиров, специалистов call-центров. Также в первой пятерке профессиональных сфер, где готовы трудоустроить начинающих карьеру жителей Иркутска «Туризм, гостиницы, рестораны» (18%) «Консультирование» (10%), «ИТ/Интернет/Телеком» (7%), «Транспорт, логистика» (7%). Здесь требуются повара, водители-курьеры, уборщики, специалисты по работе с клиентами, консультанты контактных центров, специалисты по обслуживанию компьютерной техники, программисты, администраторы баз данных, разработчики, администраторы, операторы ПК.

Что касается начинающих карьеру соискателей Иркутска, чаще всего они рассматривают предложения о работе в таких сферах, как:

«Продажи» (42 % от общего числа резюме на hh.ru в Иркутске ),

«Административный персонал» ( 2 9 %),

«Финансы/Банки/Инвестиции» (21%),

« Туризм, гостиницы, рестораны» (12 %),

«ИТ/Интернет/Телеком» (11 %).

Почти треть молодых специалистов указали в резюме, что уже получили диплом об окончании вуза (27%), у 43% - незаконченное высшее образование, еще 20% имеют среднее специальное образование. При этом, 13% соискателей отмечают, что их опыт работы составляет от 1 до 3 лет.

- Каждый начинающий карьеру соискатель должен понимать, что поиск работы может затянуться на длительный срок.

И здесь мой основной совет – потратить с пользой то время, пока вы будете находиться в поисках основного места трудоустройства. А именно – найти возможность стажировки и получить практические навыки, которые помогут вам в дальнейшей трудовой деятельности. Также не стоит забывать и о возможностях сезонного заработка – можно устроиться официантом в кафе или продавцом мороженого, или отправиться в южные регионы для работы гидом, аниматором, фотографом.

Этот вариант позволит не только подзаработать, но и вписать строчку в резюме в графе «опыт работы». Нужно понимать, что на старте карьеры любой опыт трудовой деятельности стоит оценивать не с точки зрения уровня дохода, а как значимый вклад в ваше профессиональное будущее, - комментирует Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru.

- Я всегда рекомендую студентам в первую очередь рассматривать на hh.ru стажировки. Их можно найти как через расширенный поиск на сайте, так и в специальном разделе для студентов hh.ru/students.

На данный момент там размещено более 4200 предложений о стажировках во всех профессиональных сферах. Это много, так что всегда есть из чего выбрать. Почему при поиске работы стоит рассматривать именно стажировки? Во-первых, это возможность получить первый опыт работы по специальности. Во-вторых, это отличная строчка в резюме. Кроме того, на стажировке вы на практике закрепите знания, полученные в учебном заведении.

А еще многие работодатели именно на стажировках отмечают наиболее работоспособных, замотивированных молодых сотрудников и после прохождения стажировки приглашают их в штат. Даже если сейчас в компании нет открытых вакансий, зарекомендовавшие себя студенты попадут в списки кандидатов, которых рассмотрят в первую очередь, если такая вакансия появится.

И, как минимум, благодаря прохождению стажировки вы получите рекомендацию работодателя и строчку в резюме. Для удобства рекомендую, помимо поиска на сайте или в мобильном приложении, подписаться в личном кабинете на рассылку стажировок. Таким образом вы будете еженедельно получать подборку самых интересных предложений.