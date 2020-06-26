В Иркутской области к временным работам приступили 588 человек, находящихся под риском увольнения

Реализация новой меры поддержки работников, находящихся под риском увольнения, в Приангарье началась в мае, сообщают в областной администрации.

Она касается сотрудников организаций, экономическая деятельность которых относится к наиболее пострадавшим из-за распространения коронавируса отраслям. При этом предприятия приняли решение ввести режим неполного рабочего дня или недели, простоя, отпусков без сохранения заработной платы, сокращении штата.

Юридическим лицам и предпринимателям, которые в силу финансовых проблем не могут обеспечить выплату заработной платы, уплату страховых взносов, предоставляются субсидии.

Средства должны быть направлены на компенсацию заработной платы организованных временных рабочих мест для сотрудников. Они участвуют в озеленении и благоустройстве территорий, выполняют мелкие строительные и подсобные работы.

Выплата на одного человека составляет более 19 тысяч рублей. Субсидии предоставляются на основании соглашений по организации временных работ между работодателями и органами занятости населения. В настоящее время заключено 60 таких соглашений.

Напомним, разработать региональную меру поддержки поручил исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Из областного бюджета на эти цели выделено 30 млн рублей.