Первые сертификаты на жилье получили сегодня дети-сироты Иркутской области

Четверо жителей Иркутской области из числа детей-сирот стали первыми обладателями сертификатов и уже в ближайшее время смогут улучшить свои жилищные условия, сообщают в областной администрации.

Жилищные сертификаты - это новая мера социальной поддержки в Иркутской области. она была утверждена указом Губернатора Иркутской области. Право на получение сертификата имеют дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, с детьми, работающие и проживающие на территории Иркутской области.

Размер суммы сертификата - 1 573 374 рубля. Средства перечисляются напрямую на счёт продавца или застройщика.

- Со 2 июня во всех муниципальных образованиях ведутся консультации и прием граждан. За предоставлением выплаты уже обратились 149 человек. Средства в областном бюджете предусмотрены – 100 миллионов рублей. Однако, учитывая востребованность такой меры, мною принято решение об удвоении финансирования, - подчеркнул врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

На сегодняшний день федеральное законодательство предусматривает предоставление детям-сиротам специализированных жилых помещений, которые являются областной собственностью, и только через пять лет наниматель имеет право приватизировать жилье.