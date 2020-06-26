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Первые сертификаты на жилье получили сегодня дети-сироты Иркутской области

26 июня 2020

Четверо жителей Иркутской области из числа детей-сирот стали первыми обладателями сертификатов и уже в ближайшее время смогут улучшить свои жилищные условия, сообщают в областной администрации. 

Жилищные сертификаты - это новая мера социальной поддержки в Иркутской области. она была утверждена указом Губернатора Иркутской области. Право на получение сертификата имеют дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, с детьми, работающие и проживающие на территории Иркутской области. 

Размер суммы сертификата -  1 573 374 рубля. Средства перечисляются напрямую на счёт продавца или застройщика. 

- Со 2 июня во всех муниципальных образованиях ведутся консультации и прием граждан. За предоставлением выплаты уже обратились 149 человек. Средства в областном бюджете предусмотрены – 100 миллионов рублей. Однако, учитывая востребованность такой меры, мною принято решение об удвоении финансирования, - подчеркнул врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. 

На сегодняшний день федеральное законодательство предусматривает предоставление детям-сиротам специализированных жилых помещений, которые являются областной собственностью, и только через пять лет наниматель имеет право приватизировать жилье.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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