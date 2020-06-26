Тревожное время. Медики рассказали о ситуации с COVID-19 в Приангарье

Эпидситуация по коронавирусу в Иркутской области остается напряженной. Инфекция не завозится со стороны, а распространяется внутри региона. Представители министерства здравоохранения и медицинского сообщества на брифинге сегодня объяснили причины плохих показателей региона, а также призвали жителей региона отказаться от участия в праздниках, массовых выездах на природу, посещения общественных мест и настаивают на строжайшем применении мер индивидуальной защиты.

Жители региона перестали соблюдать меры предосторожности с середины мая

По статистике, на сегодняшний день на территории Иркутской области заболевших более 6,5 тыс. человек, из них свыше 400 детей. Выздоровело более 40 процентов.

- До середины мая жители были насторожены, соблюдали режим самоизоляции, носили маски, а теперь все забыли о том, что рядом ходит коварная инфекция, - говорит ио министра здравоохранения региона Наталия Ледяева. – При этом в числе заболевших люди разных возрастов, начиная с двухмесячного. А инфекция приобрела более тяжелое течение.

Семейные и «внутриофисные» очаги преобладают

Медики отмечают: на сегодняшний день распространяются семейные и «внутриофисные» очаги. Заболевает один человек, следом – многие контактные. Течение болезни зависит от иммунной системы организма и сопутствующих патологий.

В инфекционных госпиталях Иркутской области применяются все рекомендованные препараты. На первых этапах в регионе было открыто 1195 коек, сейчас - 3309. Это 17 процентов от общего коечного фонда области. В процесс борьбы с эпидемией вовлечено 31 учреждение здравоохранения. Поступает новое медицинское оборудование, полностью решены проблемы со средствами индивидуальной защиты.

- Медработники, принимающие участие в борьбе с коронавирусом, работают в круглосуточном режиме. Мы обращаемся к жителям с просьбой - соблюдайте санитарно- эпидемиологический режим, самоизоляцию, берегите себя и близких, - говорит Наталия Ледяева.

Побороть вирус легко не удастся

Ректор ИГМУ Игорь Малов отметил - побороть вирус легко и быстро не удалось никому в мире.

– Конечно, жители устали от ограничительных мер. Тем более что наступило лето, всем хочется отдохнуть, – говорит он. – Но надо понимать, что тревожное время максимально наступило только сейчас. Ежедневно регистрируется свыше двухсот заболевших – это показатели, аналогичные Санкт-Петербургу. Но там население больше в разы! Разбирая истории болезни, мы видим, что просто здоровый человек позволил себе немного больше свободы и активности, проигнорировал принципы профилактики и защиты. Заболел, попал в больницу, а кто-то и умер. В семьях, где случаются трагедии, у близких людей один вопрос: зачем надо было ехать на эти массовые мероприятия, дни рождения, праздники? Этот вопрос надо задавать не медикам, а самим себе. Помните, медицина делает все возможное, чтобы эпидемия была под контролем, но без сознательности нашего населения будет трудно. Мы должны бороться вместе.

Ситуация по коронавирусу зависит не от медиков, а от поведения людей

Замминистра здравоохранения региона Елена Голенецкая говорит:

- Мы бы очень хотели, чтобы людей в стационары поступало меньше. Но это зависит не от нас, а от поведения жителей. Первый месяц, когда соблюдался масочный режим, не было такого скопления людей и машин, ситуация была стабильной, одной из лучших в СФО. Как только люди начали вести активную жизнь, забыв о коронавирусе, положение коренным образом изменилось.

Елена Голенецкая также отметила: если человек заболел, ему необходимо вызывать участкового врача. Причем чем быстрее начато лечение, тем быстрее будет позитивная динамика.

Еще одна опасность, о которой предупреждают медики, - резкий рост внебольничных пневмоний: сегодня в регионе ежедневно регистрируется от 50 до 80 случаев. Из них практически 85 процентов являются ковидными.