В Иркутской области впервые выделены субсидии на ремонт церквей и храмов

В Иркутской области впервые выделены субсидии на ремонт религиозных сооружений – памятников истории и культуры.Общая сумма субсидии составляет 13,2 млн рублей. В регионе подведены итоги конкурса по их распределению. Об этом сообщил руководитель службы по охране объектов культурного значения Виталий Соколов.

Победителями конкурса признаны три объекта. В Иркутске это синагога и Успенская церковь, третьим обладателем субсидии стала церковь Михаила Архангела в селе Большой Кашелак Куйтунского района. Там продолжаются восстановительные работы, начатые в прошлом году на средства Фонда президентских грантов.

Субсидии на финансирование работ по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения в Иркутской области выделены впервые. Принять участие в конкурсе по их распределению могли религиозные организации, которые являются собственниками зданий – памятников. Полученные средства могут быть направлены на консервацию, первоочередные противоаварийные мероприятия, реставрацию или текущий ремонт, а также работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования. При этом религиозная организация должна иметь все необходимые документы, в том числе положительное заключение государственной экспертизы и заключение о достоверности определения сметной стоимости. Размер субсидии может составлять не более 75% затрат на сохранение объекта.

– Религиозные организации владеют многими уникальными зданиями – памятниками истории и культуры, но не всегда имеют возможность ремонтировать и реставрировать их. Конкурс по распределению субсидий оказался очень востребованным. Поэтому мы хотели бы продолжать проведение. По подсчетам службы, с использованием субсидий могут быть отреставрированы около 100 религиозных объектов Иркутской области, – сказал Виталий Соколов.