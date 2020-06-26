Удалёнка испортила отношения сотрудников в каждом втором коллективе

Почти половина наемных сотрудников призналась, что за время работы из дома у них не раз возникали конфликтные ситуации с начальством и коллегами. При этом 19% руководителей также отметили ухудшение отношений с подчиненными за прошедшие три месяца самоизоляции, показали данные опроса компании “Мегаплан” среди владельцев бизнеса, руководителей и специалистов компаний из разных регионов страны.

Вне зависимости от эпидемии и режима самоизоляции с грубым обращением на работе периодически сталкивались более половины респондентов (56,4%): 41,2% опрошенных жаловались на хамство со стороны руководителей, а 15,2% — на грубое отношение коллег. В то же время 43% наемных сотрудников утверждают, что в их коллективах царит сугубо мирная атмосфера.

Решать конфликты без агрессии удается большинству опрошенных наемных специалистов (58%). А вот среди руководителей и владельцев бизнеса 45% признались, что периодически не могут сдержаться и повышают голос на сотрудников. Однако лишь 2% руководителей убеждены, что подчиненные "по-другому не понимают".

“Сотрудники стали хуже работать или срывают сроки завершения задач - две главные причины конфликтов за время самоизоляции, по мнению руководителей, не сильно изменились за прошедшие три месяца — комментирует генеральный директор Мегаплана Сергей Козлов. — По данным нашего опроса в начале года, главными проблемами в отношениях сотрудников и руководителей стали отсутствие понимания и правильной постановки задач. Непрозрачность процессов, отсутствие обратной связи, инструментов и правильных технологий для взаимодействия с подчиненными в удалёнке лишь усилили разногласия в коллективах”.

Интересно, что многие сотрудники (45%) готовы терпеть грубое отношение со стороны руководства, если бы им повысили зарплату в два раза. 24% готовы закрыть глаза на крики руководителя, если им будут доплачивать "за вредность". Другим 48% опрошенных было бы достаточно извинений в присутствии коллектива.

При этом более 40% сотрудников уже меняли работу из-за плохого отношения коллег или руководства, а 28% уволили бы своего руководителя, будь у них такая возможность (этот показатель вырос на 8% по сравнению с началом года).