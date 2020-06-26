Спортсменка из Приангарья попробует установить национальный рекорд по скандинавской ходьбе

В Иркутске на стадионе «Авиатор» 27-28 июня состоится суточный ультрамарафон северной (скандинавской) ходьбы «Время рекордов». Мероприятие проводится с целью установления национального рекорда России по северной ходьбе в рамках всероссийского фестиваля «Как прекрасен этот мир».

- 63-летней спортсменке из поселка Молодежный Иркутского района Ольге Кыровой предстоит пройти суточную дистанцию – более 110 километров. У Ольги есть опыт участия в таких мероприятиях. В прошлом году во время акции «Идем вместе» она установила рекорд России, преодолев дистанцию 106 километров 420 метров, - отметил президент ассоциации «Байкальская федерация скандинавской ходьбы» Андрей Кудаев.

В целом в ультрамарафонах принимают участие спортсмены из четырёх регионов РФ – Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской и Иркутской областей. Ольга вошла в тройку претенденток, которые будут бороться за новый рекорд России в суточной ходьбе. Результаты будут регистрироваться судейской коллегией, и в случае лучшего результата Российской федерацией спортивного туризма будет официально зарегистрирован рекорд страны.

Как подчеркнул Андрей Кудаев, при проведении суточного ультрамарафона в Иркутске обязательно будут соблюдаться все меры безопасности, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Открытие мероприятия состоится в 9.30. Стартует Ольга Кырова в 10.00 часов. Спортсменке предстоит идти и в ночное время с небольшими перерывами. Мероприятие завершится в 10.00 28 июня.

На стадионе «Авиатор» Ольгу поддержит небольшая группа спортсменов, которые должны пройти несколько дистанций, в том числе марафон.