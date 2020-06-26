«Слата» открыла новый супермаркет с кассами самообслуживания

В пятницу, 26 июня, в Иркутске состоялось открытие нового супермаркета «Слата-light», расположенного в ЖК «Родные берега» по адресу: ул. Сибирская, 24. Это четвертый по счету супермаркет в городе, который открылся в обновленной концепции. В этом году ТС «Слата» планирует обновить более 20 супермаркетов.

Вячеслав Заяц, председатель совета директоров ГК «Слата».

«Слата» открыла новый супермаркет с кассами самообслуживания.

Фото: Андрей Фёдоров

«Слата-лайт, так мы называем этот супермаркет, и от других его отличают новый дизайн, улучшенный ассортимент, готовые решения от собственного производства и новые кассы самообслуживания, которые являются нашей личной разработкой!», – рассказал на открытии председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц.

«Слата» на базе собственного IT-департамента разработала кассу самообслуживания. В массовом выпуске она дешевле аналогов, а по функционалу превосходит их. Так, например, авторская разработка позволяет встраивать под покупателя персональные предложения и максимально задействовать приложение «Моя Слата».

Ярослав Шиллер, исполнительный директор РС «Слата».

«Слата» открыла новый супермаркет с кассами самообслуживания.

Фото: Андрей Фёдоров

«О кассах самообслуживания в наших супермаркетах я мечтал три года, – признался исполнительный директор РС «Слата» Ярослав Шиллер. – И, наконец, они появились. Во-первых, это удобство для покупателей, во-вторых, скорость обслуживания, в-третьих, безопасность – в те времена, когда всё планировалось, мы и не знали, что это будет так важно во времена пандемии. Уникальность состоит в том, что мы сами производим эти аппараты. Это наша концепция, наша разработка, наше программное обеспечение. Интуитивный, понятный и лаконичный интерфейс, к которому привыкли посетители. Основная цель – купить быстро!».

Оплата на этих кассах принимается только безналичным способом, что поможет уменьшить время операции платежа и сократить очереди в магазинах. В помощь покупателям – для ознакомления с устройством и решения возможных задач – к кассам будет прикреплен контролер.

«Слата» открыла новый супермаркет с кассами самообслуживания.

Фото: Андрей Фёдоров

В дальнейшем в супермаркетах запланирована оптимизация кассовых зон под кассы самообслуживания. В зависимости от площади и пропускной способности в магазинах установят от 3 до 6 аппаратов.

Планируется, что кассы самообслуживания в течение года появятся в половине супермаркетов, а это более 30 магазинов.

По словам Ярослава Шиллера, возможно, новые кассы самообслуживания компания будет продавать и другим участникам рынка. «Почему бы и нет? – говорит он. – Во всяком случае, нам уже поступили предложения о покупке». По мнению Вячеслава Зайца, спрос со стороны участников рынка понятен – собственная разработка «Слаты» стоит в 2-3 раза дешевле аналогов.