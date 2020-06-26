Рядом с ледовым дворцом «Байкал» в Иркутске предлагается создать спортивно-рекреационный центр

В районе ледового дворца «Байкал» в Иркутске предлагается создать городской спортивно-рекреационный центр. Вопросу комплексного благоустройства этой территории было посвящено сегодня, 26 июня, заседание президиума Градостроительного совета при Губернаторе Иркутской области.

– Строительство ледового дворца «Байкал» в финальной стадии. Осталось решить ряд вопросов до начала игр группы «А» чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года.

Это: распределение транспортных потоков с учётом существующей инфраструктуры города Иркутска; обустройство дополнительных парковочных мест на территории, прилегающей к ледовым дворцам «Байкал» и «Айсберг»; комплексное благоустройство территории всех объектов: ледовых дворцов «Байкал» и «Айсберг», библиотеки имени Молчанова-Сибирского; создание безопасных пешеходных переходов, – отметил врио Губернатора Игорь Кобзев.

Эти задачи будут решаться в первую очередь – до октября текущего года, когда новый ледовый дворец «Байкал» станет главной ареной чемпионата мира по хоккею с мячом среди команд группы «А». Но комплексное развитие данной территории предполагает поэтапную реализацию и других мероприятий. Их концепцию на заседании президиума Градсовета представил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.

Со временем это пространство предполагается превратить в городской спортивно-рекреационный центр: со скейт-парками, пешеходными зонами, велодорожками, открытыми спортплощадками. Потребуется развитие дорожной сети с серьезной реконструкцией Лермонтовской развязки, расширением проезжей части на прилегающих улицах, а также создание многоуровневых парковок, дополнительных маршрутов общественного транспорта. В концепции предусмотрено строительство пешеходного моста через Ангару, соединяющего центр Иркутска с левым берегом. Стратегия развития рассчитана до 2036 года.

– Основные решения данной концепции были рассмотрены и одобрены на заседании архитектурно-строительной секции Градостроительного совета от 17 июня, – сообщил Дмитрий Ружников.

Врио Губернатора Игорь Кобзев рекомендовал обсудить предлагаемую концепцию с жителями города. В дальнейшем необходимо разработать целевую программу с возможным привлечением федеральных средств для создания в Иркутске пространства, где можно проводить мероприятий мирового уровня.