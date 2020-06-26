«Газпром» стал лидером по капитализации

Сегодня рыночная капитализация «Газпрома» достигла 4,63 трлн рублей, в результате чего компания поднялась на первое место в России по капитализации. С лидирующей позиции «Газпром» потеснил Сбербанк РФ, капитализация которого (с учетом привилегированных акций) составила 4,623 трлн рублей, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- Акции «Газпрома» ускорили рост на торгах Московской биржи в пятницу на новостях о поддержке Германией «Северного потока-2» и об утверждении акционерами дивидендов за 2019 год. «Северный поток-2» должен значительно снизить украинские транзитные риски. По информации из деловых кругов, вопросы о достройке «Северного потока-2» и демонтаже избыточных транзитных мощностей «Газпрома» на украинском направлении не связаны между собой. Так как первый сейчас решается на международном политическом уровне, где в любой момент возможны какие-то форс-мажорные изменения. А второй представляет собой плановое корпоративное решение.

Акционеры «Газпрома» на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию. Своего пика дивидендные выплаты «Газпрома» достигали по итогам 2018 года - 16,61 рубля на акцию. Список акционеров для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 16 июля. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и профучастникам - 30 июля, другим акционерам - 20 августа. В свое время акции «Газпрома» стоили $10-13, сейчас $2,8. В принципе, еще есть куда расти.