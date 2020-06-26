«Черный вторник» для рубля

Многие знают выражение «черный вторник», а также то, что это связано с девальвацией рубля и валютными спекуляциями. Однако не все знают, откуда оно пошло. Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари», напоминает эту давнюю историю:

– Осень 1994 года. Тогда я был студентом, но помню те дни, как будто это было вчера. Борис Ельцин – президент, Виктор Черномырдин – премьер. В «черный вторник» 11 октября 1994 года произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару. За один день на ММВБ курс доллара вырос с 2833 до 3926 руб. Напомним, что деноминация российской валюты в соотношении один к 1000 прошла 1 января 1998, то есть в год легендарного дефолта. Главным ответственным за девальвацию было объявлено руководство Банка России во главе с его председателем Виктором Геращенко, который был вынужден уйти в отставку.

Реальности России 1994 года: гиперинфляция, крах «МММ», «Телемаркета» и прочих финансовых пирамид. Рынок акций приватизированных предприятий отсутствует. РТС заработала только в 1995 году. Объем ВВП России уменьшился на 15%, размер бюджетного дефицита превысил 5% от ВВП. План по поступлениям в бюджет не выполнялся в связи со слабой собираемостью налогов. Банку России приходилось предоставлять кредиты правительству на покрытие бюджетного дефицита. Россия все больше зависела от кредитов международных финансовых организаций. Уже 14 октября 1994 года курс доллара снизился до 2994 руб., кто-то неплохо заработал.

Следствием девальвации стало решение Банка России о повышении стоимости кредита. Уже 12 октября 1994 года ставка рефинансирования была повышена со 130% до 170%. «Черный вторник» стал главной причиной перехода к крайне жесткой монетарной политике в 1995 году. Зарплаты и пенсии стали задерживать по полгода. Был введен валютный коридор. А дефицит бюджета финансироваться за счет кредитов МВФ и масштабного выпуска ГКО. Все это закончилось дефолтом по внутреннему долгу в августе 1998 года, новой девальвацией только уже с 6 до 14-15 деноминированных рублей за доллар и отставкой Бориса Ельцина в декабре 1999 года. Вот такие были времена.