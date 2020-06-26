«Эксперт РА» подтвердил рейтинг компании ИК «Фридом Финанс» на уровне ruВВ+ и изменил прогноз на позитивный

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности финансовой компании ИК «Фридом Финанс» на уровне ruВВ+. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный.

ООО ИК «Фридом Финанс» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеет лицензии на доверительное управление ценными бумагами, осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности. Компания владеет долей 94.15% в казахстанском брокере АО «Фридом Финанс» и около 100% в ООО «ФФИН Банк». Материнской компанией является FREEDOM HOLDING CORP., акции которой торгуются на NASDAQ.

По данным Московской биржи ИК «Фридом Финанс» входит в топ-10 крупнейших брокерских компаний России по количеству зарегистрированных клиентов (47 тыс. человек на май 2020 года) и в топ-20 по объему клиентских операций, количество активных клиентов составляет по данным отчетности компании около 7,5 тысяч, при этом значительное количество клиентов торгует не на Московской бирже, а на иных площадках (в частности, на Санкт-Петербургской бирже). Таким образом, рыночные и конкурентные позиции компании оцениваются как высокие.

По итогам 2019 года клиентская база оставалась низко диверсифицированной, около 51% комиссионных доходов или около 45% всех совокупных операционных доходов приходилось на одного клиента, что при этом гораздо лучше соответствующих показателей 2018 года, когда на этого клиента приходилось около 95% брокерских комиссий. Агентство не может позитивно оценить аудитора отчетности этого крупнейшего клиента и его информационную прозрачность. С четвертого квартала 2019 года объем комиссий от этого клиента существенного сократился при росте комиссионных доходов по другим клиентам. Таким образом, по 2020 году ожидается снижение концентрации на крупнейшем клиенте, что уменьшит сдерживающее влияние фактора и отражается в выделении позитивного прогноза по рейтингу.

Комиссионные доходы по 2019 году выросли на 61%, составив 1,3 млрд руб., при этом чистая прибыль сократилась с 148 млн руб. до 18 млн руб. из-за роста операционных расходов. За год практически в два раза был увеличен штат сотрудников, выросли расходы по аренде и расходы на рекламу и маркетинг. Таким образом, рентабельность активов и капитала по чистой прибыли составили 0,2% и 0,4%, рентабельность активов и капитала по скорректированной чистой прибыли, по расчетам агентства, составили 0,6% и 1,1%, что оказывает сдерживающее влияние на уровень рейтинга.

Во втором полугодии 2019 года материнская структура FREEDOM HOLDING CORP. увеличила капитал ИК «Фридом Финанс» на 600 млн руб., на 31.12.2019 (далее – ответная дата) капитал компании составил 4,9 млрд руб. (4,3 млрд руб. на 30.06.2019), объём собственных средств на 30.06.2019 составлял 568 млн руб., на 31.12.2019 – 1,281 млрд руб. При этом минимальный размер собственных средств также продолжал расти в течение года, составив на отчетную дату 1,197 млрд руб., что повлияло на снижение коэффициента достаточности собственных средств с учетом операционных расходов за 2019 год до 0,06 (на 31.12.2018 – 0,45). Агентство ожидает уже по итогам мая 2020 года улучшение коэффициента за счет существенного снижения размера МРСС до 15 млн руб., что окажет положительное влияние на уровень рейтинга. Это произойдет на основании того, что кипрский брокер, в котором хранятся ценные бумаги клиентов, и который также входит в одну группу с компанией, был включен в соответствующий реестр иностранных депозитариев от Банка России.

По итогам 2019 года показатели ликвидности были оценены как позитивные факторы. В условиях долгосрочности долга в виде облигационных займов коэффициент текущей ликвидности на 30.06.2019 и отчетную дату составил 1,14 и 1,08. Показатель «стрессовой» ликвидности, показывающий отношение скорректированных по методологии агентства активов ко всем обязательствам компании, составил 1,27 и 1,17 соответственно. Также в январе 2020 года компания разместила трехлетние облигации на Московской бирже с объемом эмиссии в 40 млн долл. и объемом в обращении 30 млн долл., которые в значительной степени были направлены в FREEDOM HOLDING CORP.

Качество активов компании оценивается на невысоком уровне, что в большей степени связано с наличием на балансе объекта рейтинга неликвидных активов в виде вложений в дочерние организации. По расчетам агентства, на 30.06.2019 и отчётную дату коэффициенты качества активов составили 0,63 и 0,69 соответственно. Крупнейшим вложением компании являются акции дочерней организации в Казахстане АО «Фридом Финанс», которые составляют 30% и 23% от валюты баланса на 30.06.2019 и отчётную дату соответственно. Также на две анализируемые даты на пять крупнейших активов приходилось 60% и 69% валюты баланса, что оказывает негативное влияние на рейтинг ИК «Фридом Финанс». Дополнительно вложения в ООО «ФФИН Банк» составляют ещё около 3% валюты баланса на анализируемые даты, выданный субординированный займ этому банку составляет ещё около 1% на отчётную дату. Агентство негативно оценивает тот факт, что рейтингуемое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, в связи с чем имеющее ряд обязательств по соблюдению требований регулятора, является в то же время холдинговой структурой для иных регулируемых лиц, которые могут требовать докапитализации как в связи с требованиями законодательства, так и в связи с операционной необходимостью. Портфель ценных бумаг на балансе компании в основном представлен акциями публичных эмитентов, которые ведут деятельность в Казахстане. Ряд из этих эмитентов имеют котировки на российских или американских биржах. На 30.06.2019 порядка 250 млн руб. и на 31.12.2019 порядка 160 млн руб. также были представлены вложениями в ETF на акции Казахстанского рынка, эмитентом которых является компания FinEx.

Умеренное давление на рейтинговую оценку также оказывает невысокий уровень покрытия остатков средств клиентов высоколиквидными необременёнными активами. Так, на 30.06.2019 отношение денежных средств и высоколиквидных акций и облигаций к остаткам средств клиентов, которые предоставили право использования средств, по расчетам агентства, составило 0.69, на 31.12.2019 – 0,70. Практически все остатки средств предоставляют право использования брокеру средств и практически все остатки привлечены от розничных клиентов брокера.

По валютным рискам компания получила сдерживающую оценку в связи с наличием на отчетную дату валютных активов, превышающих валютные обязательства на 1,8 млрд руб., что составляет 155% от величины скорректированного по методологии агентства капитала (1.17 млрд рублей на отчетную дату) и 15% от активов.

В блоке оценки бизнес-рисков агентство выделяет умеренно высокий уровень информационной прозрачности и риск-менеджмента. Помимо обязательной к публикации информации, включая информацию о существенных фактах, компания размещает на своём сайте ссылку на отчетность холдинга FREEDOM HOLDING CORP., который консолидирует деятельность рейтингуемого лица. При этом на сайте не раскрыта информация о крупнейших конечных собственниках компании и холдинга, такая информация содержится в консолидированной отчетности Холдинга.

На 31.12.2019 объем активов ООО ИК «Фридом Финанс» составил 11,9 млрд. руб., размер капитала – 4,9 млрд руб. По итогам 2019 г. объем комиссионных доходов составил 1,25 млрд руб., чистая прибыль - 18 млн руб.