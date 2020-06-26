Иркутский филиал Россельхозбанка на 30% увеличил кредитование сезонных работ

За пять месяцев 2020 года Иркутский региональный филиал РСХБ выдал заемщикам АПК 1140 млн. рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 67%. 35% корпоративных заемщиков АПК - предприятия сегмента малого и среднего бизнеса. На проведение сезонных работ местным аграриям предоставлено кредитов на общую сумму 695 млн. рублей по льготной ставке, в том числе 152,5 млн. предприятиям малого и среднего бизнеса. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

«Текущий год оказался крайне нестабильным и непривычным, но сельское хозяйство - производство непрерывного цикла: аграрии работают в любых условиях. Наша основная задача – обеспечить предпринимателей необходимыми средствами для полноценной работы, помощью в финансировании и предоставлении кредитных ресурсов, несмотря на существующие ограничительные меры в связи с эпидемией. Для поддержки сельхозпроизводителей в проведении сезонных работ РСХБ разработал механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых. И этот продукт уже оценили аграрии – основная часть кредитов на проведение сезонно-полевых работ выдана Банком именно по льготной ставке», - отметила директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

Финансовая поддержка банка при поведении сезонных работ помогает аграриям улучшать технологическую сторону проведения СПР и, как следствие, повышать урожайность. Кредитные средства направляются также на подготовку материально-технической базы: на приобретение запчастей, удобрений, семян, сельхозинвентаря и оборудования.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Тариф «Сезонный Легкий» ориентирован на представителей малого и микробизнеса и рассчитан на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.