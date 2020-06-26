Россельхозбанк: Поддержка молодых специалистов в приоритете.

В Законодательном собрании Иркутской области в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание комитета по законодательству природопользования, экологии и сельского хозяйства. На повестке совещания обсуждался вопрос «О создании условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе Иркутской области». В рамках данного вопроса, выступил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

«Мы видим, как развивается сельское хозяйство, как внедряются новые технологии, оборудование, техника и цифровые решения. Растёт конкуренция, повышаются требования к уровню квалификации работников. Отрасли необходимы молодые, инициативные и хорошо подготовленные специалисты, которые готовы работать в аграрном секторе. Со стороны государства оказывается всевозможная поддержка», – отметил исполняющий обязанности министра.

Илья Сумароков также подчеркнул, что одной из составляющих общей концепции программы является возможность льготного ипотечного кредитования. По данным Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк», с момента заключения соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ по выдаче льготной ипотеки в Иркутской области уже принято порядка 2000 заявок и выдано кредитов на общую сумму 232 миллиона рублей. Данный факт свидетельствует о высокой заинтересованности населения и актуальности развития сельских агломераций.

«В нашем регионе ипотечное кредитование с льготной ставкой пользуется повышенным спросом как в пригородных зонах, так и на отдаленных сельских территориях, заявки поступают ежедневно. После увеличения финансирования программы льготной сельской ипотеки мы прогнозируем новую волну обращений и заявок по кредитованию, наш Банк готов к активной работе в этом направлении», - прокомментировала директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

В рамках обозначенного вопроса, директор филиала уточнила, что помимо кредитования, банк на постоянной основе сотрудничает с ведущим сельскохозяйственным институтом области – Иркутским государственным аграрным университетом имени А.А. Ежевского, в том числе, выплачивает стипендию 5 студентам университета.

«Поддержка молодых специалистов – один из основных приоритетов нашей деятельности в рамках реализуемых социальных проектов. Мы готовы помогать и поддерживать способных учеников, студентов, которые проявляют интерес к освоению сельских территорий, разрабатывают свои проекты и планируют дальнейшие шаги развития комплекса АПК в Иркутской области. На сегодняшний день Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» также участвует в интересном проекте, который предложили представители иркутского регионального отделения Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи». Ребята организовали для школьников старших классов и студентов высших учебных заведений конкурс «Начинающий фермер», и если в прошлом территория конкурса ограничивалась только территорией РФ, то в этом году мероприятие выходит на международный уровень. Конечно, в таких проектах мы участвуем с большим удовольствием, эти ребята – будущие аграрии, фермеры, у них очень большой потенциал. И наша задача поддержать, не дать угаснуть этому стремлению», - рассказала Наталья Баркова.

«Полностью согласен с вашей позицией, поддержка молодых специалистов – это не только финансирование. Зачастую, намного важнее именно участие и заинтересованность в новых идеях. Сегодня молодые ребята мыслят креативно, умеют находить нестандартные решения, помогают взглянуть на привычные вещи под другим углом», - подчеркнул председатель комитета Роман Габов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.