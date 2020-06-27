В Иркутской области за сутки выявлено 222 заразившихся коронавирусом

26 июня в Иркутской области подтверждены 222 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 6857. Суточные темпы прироста в регионе не снижаются и составляют 3,3%. Тем не менее в регионе готовится указ по снятию ограничений с общепита и туризма, чтобы эти отрасли могли возобновить работу в ближайшее время.

Госпитализированы в регионе 3994 человека, из них 222 за последние сутки. Выздоровели 2774 человека, 120 за последние сутки, сообщает оперативный штаб.

Всего за период эпидемии скончались 89 человек, шесть за последние сутки: 40 (+3) от COVID-19, 49 (+3) от заболеваний, не связанных с вирусом.

Зампред правительства Приангарья Валентина Вобликова вчера заявила, что готовится указ для снятия ограничений с общепита и туризма.

При этом Роспотребнадзор, по её словам, в текущей ситуации и при текущих показателях коронавируса никогда не согласится в каком-либо формате открыть объекты туризма и общественного питания в Иркутской области. Но региональное правительство ищет компромиссные варианты для разрешения сложившейся ситуации, учитывая, что легальный бизнес несёт потери, а нелегальный бизнес уже давно работает. Она сообщила, что глава региона Игорь Кобзев берет на себя ответственность по открытию объектов размещения и летних веранд.

– Проект указа мной был согласован, – сообщила Валентина Вобликова.

Ранее сообщалось, что объекты туристической сферы начнут принимать гостей с 3 июля.