Власти региона рассчитывают сделать Байкальск точкой роста для развития туризма в Приангарье

Байкальск способен стать точкой роста для развития туризма в Иркутской области. Об этом заявил исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев во время совещания, посвященного социально-экономическому развитию моногорода.

- Байкальск - город со сложной социально-экономической ситуацией. Происходит постоянный отток квалифицированных специалистов. Наша задача – задействовать этот потенциал. Создать новые рабочие места, увеличить поступления в местный бюджет, - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что расположение города в центральной экологической зоне Байкальской природной территории накладывает на реализацию проектов целый ряд ограничений. В условиях действующего законодательства возможно развитие туристической отрасли и размещение отдельных видов производств, признанных Минприроды России экологически безопасными, в том числе тех, что обеспечивают потребности туристов. Для этого требуется создание современной и качественной городской инфраструктуры.

- На территории города с 2010 года функционирует особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала». В качестве резидентов этой зоны зарегистрированы 9 юридических лиц с планируемым объемом инвестиций 2,5 млрд рублей. В настоящее время пять из них осуществляют проектно-изыскательные работы по туристским объектам, - доложил заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев.

Рассматриваются варианты строительства подвесной канатной дороги и шумоизоляции железнодорожных путей.

Ведется работа по привлечению дополнительных федеральных средств и частных инвестиций.

Планируемый объем федерального софинансирования строительства инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) в Байкальске на 2019-2021 годы составляет 856,6 млн рублей, в том числе 227,8 млн рублей из областного бюджета.

Совместно с Федеральным агентством по туризму прорабатывается вопрос о выделении в этом году 568,3 млн рублей из федерального бюджета и 151,1 млн рублей из областного бюджета на возведение объектов электроснабжения.

- Вопросы социально-экономического развития Байкальска находятся на моем личном контроле. Нам нужны перспективные проекты, которые смогут вывести экономику и социальную сферу города на новый уровень, - подчеркнул врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

В рамках совещания, в частности, обсуждались завершение работ по утверждению генплана, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, ремонт городских дорог. Основные проблемы будут вынесены на совещание, которое проведет заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.