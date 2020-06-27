Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля 2020 года

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен еще на две недели, до 12 июля 2020 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Указ Губернатора Иркутской области опубликован сегодня, 27 июня, на правовом портале.

Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остается сложной, 26 июня подтверждены 222 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 6857. Суточные темпы прироста в регионе держатся на высоком уровне и составляют 3,3%.

Зампред правительства Приангарья Валентина Вобликова вчера сообщила, что "такого количества тяжелых больных, как сейчас, в регионе не видели, происходит явный рост тяжелых случаев заболевания".