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Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля 2020 года

27 июня 2020

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Режим самоизоляции в Иркутской области продлен еще на две недели, до 12 июля 2020 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Указ Губернатора Иркутской области опубликован сегодня, 27 июня, на правовом портале.

Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остается сложной, 26 июня подтверждены 222 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 6857. Суточные темпы прироста в регионе держатся на высоком уровне и составляют 3,3%. 

Зампред правительства Приангарья Валентина Вобликова вчера сообщила, что "такого количества тяжелых больных, как сейчас, в регионе не видели, происходит явный рост тяжелых случаев заболевания".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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