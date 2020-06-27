В Иркутской области возобновляется работа гостиниц, турбаз и летних кафе

В Иркутской области возобновляется работа гостиниц, турбаз, санаториев, а также летних веранд. Соответствующие изменения внесены в Указ исполняющим обязанности губернатора Игорем Кобзевым и опубликованы сегодня, 27 июня, на правовом портале.

Работа данных хозяйствующих субъектов возобновлена со множеством ограничений. Так, деятельность летних веранд и террас объектов общественного питания разрешается с соблюдением принципов социального дистанцирования 1,5-2 метра и рекомендаций Роспотребнадзора.

Что касается гостиниц, загородных отелей, турбаз с коттеджным размещением, их работа разрешена при условии одноместного или семейного размещения в номере. Кроме того, на их территории не допускается использование бассейнов, СПА, соляриев, саун. Работа ресторанов, кафе, столовых и других предприятий общепита также запрещена, но возможна организация питания на сезонных летних террасах или с доставкой в номер.

Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остается сложной: 26 июня подтверждены 222 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 6857, суточные темпы прироста в регионе держатся на высоком уровне и составляют 3,3%.