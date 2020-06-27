Половина заболевших коронавирусом в регионе находятся в Иркутске

Наиболее сложная ситуация с коронавирусом наблюдается в областном центре. На Иркутск приходится 50% заражений в регионе, 3380 случаев COVID-19 из 6857, свидетельствует карта распространения на 27 июня. По мнению медиков, на сегодняшний день преобладают семейные и «внутриофисные» очаги. Заболевает один человек, следом – многие контактные. Течение болезни зависит от иммунной системы организма и сопутствующих патологий.

В топ-5 городов по числу инфицированных COVID-19 входят:

Иркутск – 3380 Усть-Кут – 865 Иркутский район – 593 Бодайбо – 357 Братск – 356

Сегодня было решено продлить режим самоизоляции в регионе до 12 июля 2020 года.