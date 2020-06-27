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Половина заболевших коронавирусом в регионе находятся в Иркутске

27 июня 2020

Наиболее сложная ситуация с коронавирусом наблюдается в областном центре. На Иркутск приходится 50% заражений в регионе, 3380 случаев COVID-19 из 6857, свидетельствует карта распространения на 27 июня. По мнению медиков, на сегодняшний день преобладают семейные и «внутриофисные» очаги. Заболевает один человек, следом – многие контактные. Течение болезни зависит от иммунной системы организма и сопутствующих патологий.

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В топ-5 городов по числу инфицированных COVID-19 входят:

  1. Иркутск – 3380
  2. Усть-Кут – 865
  3. Иркутский район – 593
  4. Бодайбо – 357
  5. Братск – 356

Сегодня было решено продлить режим самоизоляции в регионе до 12 июля 2020 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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