Половина заболевших коронавирусом в регионе находятся в Иркутске

Наиболее сложная ситуация с коронавирусом наблюдается в областном центре. На Иркутск приходится 50% заражений в регионе, 3380 случаев COVID-19 из 6857, свидетельствует карта распространения на 27 июня. По мнению медиков, на сегодняшний день преобладают семейные и «внутриофисные» очаги. Заболевает один человек, следом – многие контактные. Течение болезни зависит от иммунной системы организма и сопутствующих патологий.
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В топ-5 городов по числу инфицированных COVID-19 входят:
- Иркутск – 3380
- Усть-Кут – 865
- Иркутский район – 593
- Бодайбо – 357
- Братск – 356
Сегодня было решено продлить режим самоизоляции в регионе до 12 июля 2020 года.