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Авиарейсы Иркутск-Ольхон возобновят с 17 июля

28 июня 2020

Авиакомпания «Сибирская Лёгкая Авиация» с 17 июля 2020 года возобновляет рейсы на Ольхон из Иркутска. Из Улан-Удэ полёты начались 19 июня. Стоимость билетов из столицы Бурятии по субсидированной программе составляет 2 000 рублей, из Иркутска – от 4 000 рублей.

<p>Фото: Андрей Фёдоров</p>

Фото: Андрей Фёдоров

В пресс-службе компании уточнили, что несмотря на востребованность маршрута полёты пришлось временно приостановлены из-за пандемии коронавируса в конце марта.

Теперь рейсы осуществляются как в дневное, так и в вечернее время два раза в неделю. Из Иркутска в Хужир в 14:10, в Иркутск в 15:10 (пятница, воскресенье). Из Улан-Удэ в Хужир в 19:20 (пятница), в 12:40 (воскресенье), в Улан-Удэ в 20:50 (пятница), в 14:10 (воскресенье). Продолжительность авиаперелётов составляет 60 минут.

Приобрести билеты напрямую, без сервисных сборов или комиссий, можно на сайте авиакомпании.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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