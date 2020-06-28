В Иркутской области планируют создан реестр агрохозяйств

В Иркутской области будет создан реестр базовых хозяйств агропромышленного комплекса. Такое поручение дал сегодня, 27 июня, Правительству Приангарья глава региона Игорь Кобзев. Во время рабочей поездки в Нукутский район он посетил СХАО «Приморский», которое является одним из претендентов на включение в реестр, как опорное хозяйство мясного животноводства.

По словам исполняющего обязанности заместителя Губернатора - руководителя Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолия Прокопьева, крупные хозяйства с хорошей производственной базой, которые получат особый статус, смогут лучше взаимодействовать с малыми формами хозяйствования и крестьянским (фермерскими) хозяйствами. Таким образом, владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ), которых только в Усть-Ордынском округе более 40 тысяч, получат возможность решить вопрос реализации своей продукции.



Как сообщил главе региона руководитель хозяйства «Приморский» Аполлон Иванов, основной вид деятельности «Приморского» – растениеводство и животноводство. На сегодняшний день поголовье мясного скота достигло свыше 5000 голов, на конеферме - 189 голов. В 2011 году предприятию был присвоен статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота (КРС) казахской белоголовой породы. Сельскохозяйственное акционерное общество закупает молодняк КРС у владельцев личных подсобных хозяйств на дальнейший откорм.



- Это практически готовая модель производственной кооперации. Она может стать залогом успешного развития сельскохозяйственных территорий, - отметил Игорь Кобзев.