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В Иркутской области планируют создан реестр агрохозяйств

28 июня 2020

В Иркутской области будет создан реестр базовых хозяйств агропромышленного комплекса. Такое поручение дал сегодня, 27 июня, Правительству Приангарья глава региона Игорь Кобзев. Во время рабочей поездки в Нукутский район он посетил СХАО «Приморский», которое является одним из претендентов на включение в реестр, как опорное хозяйство мясного животноводства.

По словам исполняющего обязанности заместителя Губернатора - руководителя Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолия Прокопьева, крупные хозяйства с хорошей производственной базой, которые получат особый статус, смогут лучше взаимодействовать с малыми формами хозяйствования и крестьянским (фермерскими) хозяйствами. Таким образом, владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ), которых только в Усть-Ордынском округе более 40 тысяч, получат возможность решить вопрос реализации своей продукции.

Как сообщил главе региона руководитель хозяйства «Приморский» Аполлон Иванов,  основной вид деятельности «Приморского» – растениеводство и животноводство. На сегодняшний день поголовье мясного скота достигло свыше 5000 голов, на конеферме - 189 голов. В 2011 году предприятию был присвоен статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота (КРС) казахской белоголовой породы. Сельскохозяйственное акционерное общество закупает молодняк КРС у владельцев личных подсобных хозяйств на дальнейший откорм.

- Это практически готовая модель производственной кооперации. Она может стать залогом  успешного развития сельскохозяйственных территорий, - отметил Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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