В Иркутской области число заразившихся коронавирусом достигло семи тысяч

27 июня в Иркутской области подтверждены 226 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 7083. Суточные темпы прироста в регионе не снижаются и составляют 3,2%. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией режим самоизоляции в регионе продлён до 12 июля.

Госпитализированы в регионе 4111 человека, из них 226 за последние сутки. Выздоровели 2879 человека, 105 за последние сутки, сообщает оперативный штаб.

Всего за период эпидемии скончались 93 человека, четыре за последние сутки: 41 (+1) от COVID-19, 52 (+3) от заболеваний, не связанных с вирусом.