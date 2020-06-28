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В Иркутской области число заразившихся коронавирусом достигло семи тысяч

28 июня 2020

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27 июня в Иркутской области подтверждены 226 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 7083. Суточные темпы прироста в регионе не снижаются и составляют 3,2%. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией режим самоизоляции в регионе продлён до 12 июля.

Госпитализированы в регионе 4111 человека, из них 226 за последние сутки. Выздоровели 2879 человека, 105 за последние сутки, сообщает оперативный штаб. 

Всего за период эпидемии скончались 93 человека, четыре за последние сутки: 41 (+1) от COVID-19, 52 (+3) от заболеваний, не связанных с вирусом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Иркутской области число заразившихся коронавирусом достигло семи тысяч
В США зафиксирован рекордный с начала пандемии прирост заразившихся
На протяжении последней недели в США наблюдается резкий прирост новых случаев заражения. Эксперты связывают новую волну вируса со снятием ограничений в стране и массовыми протестами. Некоторые штаты вынуждены возвращаться к ограничительным мерам.
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