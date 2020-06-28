В Иркутской области действовавшими на 28 июня оставались 15 лесных пожаров

Локализован крупный лесной пожар, который привел к вводу режима ЧС в Жигаловском районе Иркутской области. По уточненным данным, площадь очага составляет 180 га. Пожар произошел 21 июня из-за грозового разряда в 20 км от ближайшего населенного пункта.

Доставить лесопожарную технику из-за сложного рельефа и отсутствия лесных дорог к месту возгорания не получилось. Пожар вручную тушат 47 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы. Также локализовано возгорание на площади 0,3 га в Ольхонском районе.

За минувшие сутки ликвидировано 11 ранее обнаруженных пожаров в лесном фонде: два – в Усть-Кутском, по одному – в Шелеховском, Боханском, Ольхонском, Катангском, Киренском, Казачинско-Ленском, Усть-Илимском, Усть-Удинском и Нижнеилимском районах. Также потушен один очаг на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Качугском районе, обнаруженный 26 июня. Общая площадь ликвидированных 27 июня природных пожаров составила 147 га, из которых 125 га, покрытые лесом.

Действовавшими на утро 28 июня оставались 15 пожаров. Из вновь обнаруженных: три – в Качугском районе, по два – в Жигаловском и Катангском районах, по одному – в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Нижнеилимском районах. Из ранее зарегистрированных: три – в Катангском и два – в Усть-Кутском районах. Общая площадь действующих очагов – 1454,2 га.