Альфа-Банк сообщил о переносе Alfa Future People на 2021 год

Альфа-Банк объявил о переносе фестиваля Alfa Future People и о возврате денег за купленные ранее ваучеры. Подготовка к AFP 2021 уже началась: команда ведет переговоры с мировыми музыкальными фестивалями и лучшими диджеями.

«Никто не знает, будет вторая волна пандемии или нет. Но мы не готовы рисковать здоровьем наших гостей. Мы приняли единственно возможное в этой ситуации решение: переносим AFP на следующий год. Мы сделаем все, чтобы AFP 2021 стал лучшим фестивалем за всю историю проведения. Пока без подробностей, но мы уже ведем переговоры о партнерстве с Tomorrowland и другими фестивалями электронной музыки», — прокомментировал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

С 25 июня фестиваль возвращает деньги за ваучеры AFP 2020, купленные еще в феврале. Деньги автоматически вернутся на карту, которой оплатили ваучер. Срок поступления денег, а также возможная комиссия зависят от условий вашего банка. Если до 10 июля включительно деньги не вернулись на счет, необходимо связаться со службой поддержки tickets@afp.ru, указав в письме номер заказа и дату покупки. Все, кто купил ваучеры в этом году, получат скидку 10 % на AFP 2021 — промокоды отправят на электронную почту, указанную при покупке.