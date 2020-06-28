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Банк «Союз» сообщил режим работы 1 июля 2020 года

28 июня 2020

В с связи тем,  что 1 июля 2020 года объявлен нерабочим днем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2020 г. N 354 (в этот день пройдет общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ), устанавливается следующий режим работы офисов банка «Союз»:  

  • 1 июля 2020 года все отделения банка будут закрыты.
  • Со 2 июля 2020 года офисы возобновят работу по стандартному графику. В случае изменений будет сообщено дополнительно.

Для связи с банком используйте форму обратной связи в «Интернет-банке» или мобильном приложении или позвоните по телефонам: +7 495 729-55-55 (Москва), +7 (800) 100-33-22 (бесплатный звонок для регионов России).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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