Дальневосточный банк предложил клиентам новые премиальные карты Visa Infinite

Дальневосточный банк предлагает своим клиентам новые карты Visa Infinite, которые относятся к высшей категории сегмента премиальных карт. Держатели карт могут воспользоваться широким спектром дополнительных услуг и привилегий от Дальневосточного банка и международной платежной системы Visa International.

Стоимость выпуска карты Visa Infinite — 5000 рублей, информирование об операциях по карте и ежемесячное обслуживание – бесплатно1. По картам действует начисление повышенного процента на остаток денежных средств2 и кешбэк3— до 3 %. Также держателям предоставляется скидка 20 % на аренду индивидуальных сейфовых ячеек в Дальневосточном банке.

Владелец Visa Infinite получает универсальное средство расчетов в любой точке мира, эксклюзивное сервисное сопровождение и уникальные преимущества: предложения от престижных отелей и клубов, специальные дисконтные и бонусные программы элитных салонов, магазинов, ресторанов, развлекательных и спортивных центров. Услуга «Консьерж-сервис» поможет с организацией путешествий, бронированием и приобретением билетов, выбором мест отдыха, поиском и доставкой необходимых покупок и выполнением ряда поручений. Дополнительно клиент может воспользоваться картой Priority Pass для посещения вип-залов международных аэропортов по всему миру и страховой программой, которая гарантирует защиту и получение экстренной медицинской и информационной помощи в случае непредвиденных обстоятельств, что сделает путешествие держателя Visa Infinite и членов его семьи легким и безопасным.

Visa Infinite – это исключительное отношение везде, где бы вы ни расплачивались банковской картой. Более подробную информацию можно получить на сайте Дальневосточного банка, в любом его офисе или по телефону информационного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

1 При условии оплаты покупок и услуг картой на сумму более 100 000 руб. за календарный месяц или среднедневного остатка по всем счетам клиента не менее 3 000 000 руб. в течение всего календарного месяца, предшествующего дате взимания комиссии, или зачисления на счет держателя карты Visa Infinite заработной платы в размере не менее 300 000 руб. в течение всего календарного месяца, предшествующего дате взимания комиссии. При несоблюдении данных условий стоимость ежемесячного обслуживания составляет 2990 руб.

2 3 % начисляются на остаток, не превышающий 300 000 руб. в течение календарного месяца, и 1.5 % начисляются на остаток, превышающий 300 000 руб. в течение календарного месяца.

3 Кешбэк в размере 3 % начисляется при условии оплаты покупок и услуг картой Visa Infinite на сумму, превышающую 100 000 руб. в течение календарного месяца, кешбэк в размере 1 % — при условии оплаты покупок и услуг на сумму от 10 000 руб. до 100 000 руб. в течение календарного месяца, на сумму до 10 000 руб. кешбэк не начисляется; сумма кешбэка не может превышать 15 000 руб. за календарный месяц.