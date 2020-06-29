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Открыть вклад в Примсоцбанке теперь можно, не покидая квартиры

29 июня 2020

Открыть вклад, не приезжая в отделение, можно в Примсоцбанке - теперь здесь действует программа «Пока вы дома», созданная не только для удобства, но и для безопасности граждан в период пандемии.

- Этот проект стал очень актуальным в разгар эпидемии коронавируса, - отмечает Наталья Лошакова, начальник отдела депозитов и расчетных услуг населению, - но хотим заметить, что и сейчас, когда ограничения режима понемногу снимают, вы можете воспользоваться услугой. Это очень удобная опция, если, например, покидать рабочий офис в течение дня вам попросту некогда.

Суть программы в том, что для открытия счёта вам нужно лишь зайти на сайт банка, заполнить соответствующую заявку или позвонить по телефону Единой справочной службы. В этом случае сотрудник Примсоцбанка принимает заявление, заводит карту и приезжает по указанному адресу с ней и документами на подпись. Клиенту остаётся только скачать в Google Play или AppStore приложение Примсоцл@йн, зарегистрироваться в нём и открыть счёт, с которого при необходимости можно будет перевести деньги на интересующий вклад.

Отметим, открыть счет по программе могут только граждане Российской Федерации. Счет нельзя открыть по доверенности или в пользу третьего лица. Начисление процентов начинается на следующий день после поступления средств на счет вклада клиента. Подключение к sms-сервису и интернет-банкингу осуществляется бесплатно

Узнать актуальную информацию о вкладах в Примсоцбанке вы можете на нашем официальном сайте или по телефону Единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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