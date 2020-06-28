Примсоцбанк с-29 июня изменил тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП в банке

29 июня 2020 года будут внесены изменения в тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".

Ознакомиться с действующими тарифами банка можно в разделе "тарифный справочник" на сайте Банка.