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Примсоцбанк с-29 июня изменил тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП в банке

28 июня 2020

29 июня 2020 года будут внесены изменения в тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".

Ознакомиться с действующими тарифами банка можно в разделе "тарифный справочник" на сайте Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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