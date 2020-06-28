Дина Меркулова возглавила отдел по работе с финансовыми институтами Райффайзенбанка

Дина Меркулова присоединилась к команде корпоративно-инвестиционного бизнеса (CIB) Райффайзенбанка и возглавила отдел по работе с финансовыми институтами. В новой роли Дина сосредоточится на разработке и реализации стратегии развития сегмента финансовых институтов, привлечении новых российских и иностранных клиентов.

«Наша стратегия в корпоративном сегменте направлена на развитие долгосрочных и доверительных отношений с клиентами. Мы детально изучаем их бизнес и разрабатываем продукты и решения, отвечающие потребностям каждого клиента. В сегменте финансовых институтов мы видим большой потенциал. Традиционно компании из этого сегмента глубоко погружены в финансовый сектор, поэтому среди них высок спрос на комплексные технологичные продукты, которые мы будем активно развивать. Дина обладает многолетним успешным опытом работы на финансовом рынке, ее приход усилит команду CIB и выведет на новый уровень направление по работе с финансовыми институтами», — сказал Никита Патрахин, член правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Райффайзенбанка.

«Я рада присоединиться к команде одного из наиболее востребованных российских банков. За последние несколько лет Райффайзенбанк существенно нарастил долю в корпоративном сегменте, запустил множество уникальных продуктов и подтвердил статус надежного партнера для клиентов. Перед командой финансовых институтов стоят амбициозные задачи: мы будем работать над созданием и реализацией новой стратегии, ростом клиентской базы и разработкой новых решений, которые сделают финансовую сторону наших клиентов легче», — прокомментировала Дина Меркулова, руководитель отдела по работе с финансовыми институтами.

Дина окончила Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «экономика». Она начала свою карьеру в «Номос-Банке», с июля 2007 по апрель 2010 года занимала должность начальника управления торгового финансирования. В апреле 2010 года Дина перешла в «Альфа-Банк», где за шесть лет работы прошла путь до позиции управляющего директора торгового финансирования. В этой роли Дина обеспечивала определение целевых продуктов, взаимодействие с клиентами и организацию сделок, руководила процессами методологии, оптимизации, автоматизации и преобразования продуктов в цифровой формат. Также в сферу ответственности Дины входила организация деятельности кредитного отдела, взаимодействие с финансовыми институтами и организация процедур по противодействию отмыванию денежных средств.