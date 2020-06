Держатели карты Visa от Примсоцбанка смогут отправиться на выгодный интернет-шопинг

Крупнейший в России интернет-магазин, представляющий более 500 000 товаров и 700 подлинных мировых брендов одежды, обуви и аксессуаров запустил совместную акцию с Visa. Совершая покупки по карте Примсоцбанка в период с 1 июня по 31 августа здесь можно получить 15% скидку.



Для того, чтобы воспользоваться предложением покупателю необходимо зайти на сайт магазина, положить понравившиеся товары в «Корзину», ввести промокод «VISA15» в соответствующее поле на странице «Корзины» и нажать кнопку «Применить», после чего расплатиться картой Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite. Отметим, что промокод можно использовать только один раз с одной учетной записи.



Скидка по промокоду не суммируется со скидкой по программе лояльности Club и не распространяется на товары брендов Alessio Nesca, Baon, Befree, Bershka, Be Natural by Jana, Betsy, Caprice, Calzedonia, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Casio, Claudie Pierlot, Converse, Crocs, Crosby, DC Shoes, Deseo, Diadora, Falconeri, Fashletics by Tamaris, Fred Perry, Geox, Gulliver, Heart & Sole by Tamaris, Incity, Intimissimi, Jack Wolfskin, Jana, Jordan, Keddo, Lacoste, Levi's®, LC Waikiki, Love Republic, LumberJack, Mango, Mango Kids, Mango Man, Maje, Marcel Ostertag by Tamaris, Marco Tozzi, Marc O'Polo, Modis, New Balance, Nike, oodji, O'stin, Quiksilver, Oysho, Pull&Bear, Ralf Ringer, Reima, Roxy, s.Oliver, Tamaris, Tesoro, Tezenis, T.Taccardi, Timberland, Tommy Hilfiger, Tommy Hilfiger Denim, Tommy Jeans, United Colors of Benetton, Violeta by Mango, Sandro, Stradivarius, Swarovski®, Swatch, Zarina, «Котофей».



Также напомним, что во Владивостоке пункт выдачи товаров от Lamoda находится по адресу: улица Новоивановская, 3.