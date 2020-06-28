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В PSB Mobile запущена функция автоплатежей по графику

28 июня 2020

ПСБ обновил мобильное приложение, добавив возможность подключать автоплатежи за мобильную связь по расписанию. Раньше автопополнение счета мобильного телефона можно было настроить только при снижении баланса ниже установленного порога. Теперь пользователь может установить оплату сотовой связи еще и на конкретный день. Достаточно указать номер телефона, сумму и дату, когда ежемесячно будут списываться деньги.

«С начала года объемы оплаты мобильной связи увеличились на 20%. Это самая популярная операция среди платежей, которые совершают клиенты ПСБ в мобильном банке. Автоматизация этого сервиса избавит наших клиентов от рутины и сэкономит их время. Клиенты смогут настраивать регулярность платежей, например, в зависимости от даты поступления зарплаты», - говорит Андрей Алексахин, руководитель центра развития продуктов и сервисов ежедневного банкинга ПСБ.

Функция автоплатежей доступна в мобильном приложении ПСБ на iOS и Android. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо обновить приложение до последней версии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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